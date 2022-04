PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG bat Lens, au moins trois buts, Mbappé et Neymar marquent (3.20 via MYMATCH)

Le PSG n'a qu'un petit point à prendre pour s’adjuger le dixième titre de champion de leur histoire. Remporter la Ligue 1 n’est jamais anodin. Alors oui le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé une belle saison et est passé à côté de la Ligue des Champions mais il faudra savourer. Ce soir face à Lens ce ne sera pas facile non plus. Les Sang-et-Or sont en pleine forme et peuvent rêver du podium encore avec Rennes qui n’avance plus. Les Nordistes n’ont plus que trois points de retard grâce à leur succès contre Montpellier, Nice et à Lille. Je pense tout de même que le PSG va gagner. Je vois au moins trois buts dans la rencontre avec Mbappé et Neymar qui marquent !

Pariez sur PSG – Lens ici !