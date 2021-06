PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 juin sur Portugal – France

Mon pronostic : la France ne perd pas contre le Portugal, les deux équipes marquent et but de Karim Benzema (5.50)

Je vous propose un très beau pari. Contrairement à mes camarades, je m’attends à des buts pour cette rencontre. Tout simplement parce que les deux défenses ne me rassurent pas. On a vu celle du Portugal couler face à l’Allemagne en encaissant quatre buts dont deux CSC. Celle de la France me fait également peur notamment avec Presnel Kimpembe. Je le sens capable de faire une erreur à tout moment, lui qui a souvent des sautes de concentration en match. Avec les éléments offensifs de chaque côté, la moindre erreur pourrait être payée cash. Je pense que la France est quand même légèrement supérieure. C’est pourquoi je vous conseille de vous couvrir avec la France qui ne perd pas. Je rajoute le but de Benzema car j’ai du mal à l’imaginer muet lors de cette phase de poule. Un combiné qui pourrait vous permettre de quintupler votre mise (5.50) !

