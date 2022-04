PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.15)

Ce sera une rencontre très compliquée pour les Marseillais. Alors oui, l’OM est 2e et Reims 13e mais les Rémois forment une équipe très accrocheuse et il est très difficile d’aller gagner au stade Auguste-Delaune. Rennes a réussi cet exploit il y a deux semaines dans la difficulté (3-2). C’est le seul club qui y est parvenu lors des six dernières réceptions des Rémois. C’est pourquoi je me couvrirais avec le N2. Marseille est la meilleure équipe du championnat à l’extérieur et est capable de l’emporter. Cependant, je pense que les Olympiens vont encaisser un but avec la présence de Pau Lopez dans la cage. Je mise donc sur le fait que l’OM ne perde pas avec les deux équipes qui marquent (2.15) !

Pariez sur Reims – Marseille ici !