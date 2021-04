PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 avril Ligue - France

Mon pronostic : victoire du PSG à Metz 0-2, 0-3 ou 0-4 (2.70)

Je suis totalement d’accord avec Rolland. Le PSG ne devrait pas être inquiété aujourd’hui surtout si les Parisiens veulent décrocher un nouveau titre en Ligue 1. Metz va mal en ce moment et n’a plus grand-chose à jouer. Je ne les vois pas inquiéter la défense du PSG. Avec une série de six matches sans victoires, les Messins n’y sont plus et Paris devrait en profiter pour dérouler. Même si Mauricio Pochettino fait tourner, le banc est suffisamment fort pour battre ce genre d’adversaire. C’est pourquoi je pense à une victoire par au moins deux buts d’écart de Paris avec un clean-sheet. Pour faire gonfler cette cote, je vous conseille de parier sur un score exact multichance de 0-2, 0-3 ou 0-4. Un coup qui pourrait vous permettre de presque tripler votre mise (2.70)



