PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Brest sur le score de 2-0 (5.80)

Je tenterais un gros coup pour ce duel entre le LOSC et Brest avec un score exact. Les Lillois sont largement supérieurs aux Brestois et ont des ambitions bien plus élevés. Frustrés par cette défaite au Parc des Princes (4-3), je les vois réagir en dominant le SB29. 6e de Ligue 1, Lille ne compte que deux points de retard sur Rennes. Brest se bat pour le maintien en étant 16 avec une seule petite longueur d’avance sur Troyes. Les Bretons n’y arrivent pas et je sens que le LOSC va s’imposer 2-0 sans forcer et en maîtrisant la rencontre.

Pariez sur Lille – Brest ici !