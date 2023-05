PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 mai – Coupe d’Italie - Finale

Mon pronostic : l’Inter bat la Fiorentina et Martinez marque (3.25)

La logique voudrait que l’on fasse confiance à l’Inter pour cette finale. Les Nerazzurri partent favoris en tant que troisième du championnat et surtout finaliste de la Ligue des Champions. Les Intéristes ont donc une belle fin de saison. Mise à part cette défaite à Naples (3-1) ce week-end, ils restaient sur une série de huit succès consécutifs dont six sans encaisser le moindre but. La Fiorentina aura elle aussi la possibilité de glaner une coupe d’Europe : la Ligue Europa Conférence. La « Viola » s’est qualifiée la semaine dernière sur la pelouse du FC Bâle puis a enchainé avec un nul sur celle du Torino (1-1). Je miserais donc sur la victoire de l’Inter avec un but de Lautaro Martinez, encore une fois énorme cette saison.

