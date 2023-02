PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 25 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon gagne à Angers et plus de 2.5 buts dans le match (2.45)

Battu à Auxerre la semaine dernière, l’OL est retombé dans ses travers et a connu un immense coup d’arrêt alors qu’il était en train de se relancer. Les Lyonnais sont 9e du championnat avec neuf points de retard sur le top 5 et s’ils veulent continuer à avoir l’espoir d’une qualification européenne par le biais du championnat, il va falloir mettre les bouchées doubles et surtout ne pas perdre de points contre des équipes jouant le maintien. Angers, dernier de Ligue 1, est quasiment condamné avec seulement dix points pris depuis le début de saison. Je m’attends donc à un succès de Lyon et je pense que l’on devrait voir pas mal de buts dans ce duel.

