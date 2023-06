PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 25 juin - Euro U21

Mon pronostic : l'Italie bat la Suisse et les deux équipes marquent (3.30)

L'Italie peut réelement en vouloir à l'arbitrage face à la France. Les Italiens n'ont pas été aidés et n'auraient jamais dû perdre cette rencontre. Les voilà donc dos au mur face à la Suisse qui s'est imposée contre la Norvège. Les Helvètes peuvent être très dangereux en contre, notamment grâce à Ndoye, buteur pour cette première rencontre. Je pense qu'il pourrait faire très mal à l'Italie et permettre à sa sélection de marquer au moins un but. Cependant, je pense que les Italiens vont s'imposer. Le mileiu de terrain est trop fort avec ce trio Ricci/Rovela/Tonali. Ces trois joueurs vont avoir les clés de la rencontre. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de leur équipe avec des buts de chaque côté pour une cote de 3.30 !

Pariez sur Suisse - Italie ici !