PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 25 novembre - CDM

Mon pari : l'Angleterre bat les Etats-Unis grâce à Kane (2.15) !

Les Three Lions veulent confirmer leur magnifique entrée en lice ! Vainqueurs (6-2) contre l'Iran en ouverture, les Anglais peuvent faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de victoire contre les Américains. Gareth Southgate s'appuie sur un arsenal offensif impressionnant et je me dis que la défense adverse finira forcément par craquer. Harry Kane, double passeur décisif face aux Iraniens, pourrait bien en profiter pour débloquer son compteur. Je joue donc la victoire anglaise avec le but de Kane. Je conseille un MyMatch de dingue aux plus fous d'entre vous : nul à la mi-temps, victoire de l'Angleterre et Kane buteur (6.50) !

