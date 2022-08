PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 août – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Ajaccio et Lille (3.25)

Après la déconvenue contre le PSG (7-1) les Lillois doivent tout de suite se remettre et regagner de la confiance. Cela va être compliqué en déplacement en Corse. Il faudra surveiller l’état de la pelouse qui était catastrophique il y a deux semaines lors du match entre Ajaccio et Lens (0-0) puis les Acéistes sont capables de très bien défendre. Ils l’ont prouvé la saison dernière avec seulement dix-neuf buts encaissés en Ligue 2, un record. Je m’attends donc à une rencontre très serrée entre ces deux équipes. Ajaccio est dans l’obligation de prendre des points et c’est pourquoi je m’attends à un score de parité entre ces deux clubs (3.25) !

