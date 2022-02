PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Nice (2.15)

Privé de quatre défenseurs, Nice arrive très affaibli à Strasbourg pour cette rencontre à suivre à 17h ! Amavi, Atal et Todibo seront donc absents. Cela est un coup dur pour la meilleure défense du championnat. Bien que très performants en déplacement, je pense que les Niçois vont s’incliner tout à l’heure. La période n’est pas excellente pour les Aiglons qui comptent deux victoires et deux défaites lors de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Les Strasbourgeois vont bien avec six succès en neuf rencontres. La semaine dernière ils ont concédé le nul à Saint-Etienne. Strasbourg est la 6e meilleure équipe à domicile et est capable de prendre les trois points contre un adversaire direct pour le podium. Un pari pour plus que doubler la mise !

