PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 mai – Barrages L1/L2

Mon pronostic : Auxerre ne perd pas contre Saint-Etienne et au moins trois buts (3.00)

C’est parti pour cette double confrontation et les deux matches les plus importants de la saison pour ces deux clubs. La dynamique est clairement du côte d’Auxerre. Les Auxerrois ont réalisé une très belle saison en Ligue 2 et n’ont échoué qu’à une petite longueur de la 2e place et de la montée directe. Ils viennent d’écarter Sochaux lors des playoffs donc connaissent la pression d’une rencontre comme celle-ci. Les Stéphanois ont connu un peu ce sentiment en allant chercher un nul ô combien important à Nantes (1-1). Romain Hamouma a été le héros de l’ASSE pour permettre à son club de passer devant Metz et de prendre la 18e place. A domicile, je pense quand même qu’Auxerre devrait être en mesure de ne pas perdre. Je m’attends à des buts dans cette rencontre, au moins trois, pour tripler la mise ! Pour tenter un plus grosse cote encore je vous propose de rajouter le but de Charbonnier mais aussi une réalisation de Khazri ou de Bouanga pour un joli MYMATCH (7.75) !

Pariez sur Auxerre – Saint-Etienne ici !