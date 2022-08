PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 août – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Monaco par au moins deux buts d’écart, Mbappé et Neymar marquent (2.90 via MYMATCH)

Le PSG est capable d’écraser n’importe quel club en Ligue 1 cette saison. La bonne formule semble avoir été trouvée par Christophe Galtier qui a des joueurs surmotivés et qui performent. Evidemment on pense au trio magique : Mbappé, Neymar et Messi. Je le vois encore décisif ce soir face à Monaco. Les Monégasques restent sur débandade face à Lens (4-1). Evidemment, les mêmes errements défensifs tout à l’heure et l’addition sera salée. Je m’attends évidemment à un succès du PSG, pourquoi par au moins deux buts d’écart (1.47). Pour donner une cote plus sexy je vous propose de miser sur les buts de Mbappé et Neymar. Le Français et le Brésilien en ont terminé avec leur brouille et se sont montrés extraordinaires la semaine dernière. Un MyMatch coté à 2.90 !

