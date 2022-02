PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Lille et moins de 3,5 buts (2.45)

Malheur au vaincu dans cette rencontre. En effet, l’équipe défaite, s’il n’y a pas match nul, devrait sans doute dire adieu à l’Europe. Les Lillois et les Lyonnais ne réalisent pas une très bonne saison. Si l’on rergarde la forme du moment, cela penche plus du côté de Lyon qui n’a perdu qu’une seule fois lors des dix dernières journées et a pris treize points sur dix-huit possibles. Le LOSC doit également penser à la Ligue des Champions. Ils ont joué cette semaine sur la pelouse de Chelsea pour une défaite (2-0). On sent que c’est vraiment la priorité des Dogues qui, tant qu’ils seront encore en course dans cette compétition, ne seront pas pleinement concentrés pour le championnat. C’est pourquoi je m’attends à une victoire de l’OL ce soir. Comme je pense que ce sera une rencontre serrée, je miserais sur le fait qu’il y ait moins de 3,5 buts. Un pari coté à 2.45 !

