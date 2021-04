PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 avril Ligue des Champions - 1/2 finale

Mon pronostic : match nul entre le PSG et City et but de Mbappé (8.50)

Je suis d’accord avec Rolland ! On va voir un beau match ce soir entre ces deux équipes qui sont favorites de la compétition. Longtemps malheureux et bloqués en quart de finale, les Parisiens ont brisé cette malédiction en se qualifiant pour la deuxième fois d’affilée en demi-finale de la Ligue des Champions. C’est une nouvelle fois un sacré adversaire qui se dresse sur leur route. Les Citizen se dirigent tout droit vers un titre en Premier League et viennent tout juste de remporter la Coupe de la Ligue anglaise contre Tottenham (1-0). Je vois des buts de chaque côté aussi. Les attaques des deux clubs sont trop fortes pour ne pas les voir s’illustrer. Pour aller plus loin dans mon pari je pense qu’il y aura match nul à la fin de cette rencontre. Je jouerais également le but de Kylian Mbappé. Le Français, combatif, impliqué et décisif, semble avoir passé un cap. Après son triplé contre le Barça et son doublé contre le Bayern, je le vois marquer une nouvelle fois. Un combiné qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par plus de 8 !

Pariez sur PSG – Man. City ici !