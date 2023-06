PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 juin - Euro U21

Mon pronostic : la France bat la Suisse et les deux équipes marquent (3.10)

L'équipe de France n'est pas encore assurée de passer en quart de finale. Malgré deux victoires, la possibilité d'avaoir trois sélections à égalité de points est possible si l'Italie bat la Norvège et que la Suisse l'emporte. Les Bleuets ne peuvent donc pas prendre cette rencontre à la légère et vont de voir se montrer sérieux alors que la qualité de jeu proposée depuis le début de la compétition est loin d'être exceptionnelle. Les Suisses forment une belle équipe dont il faut se méfier en dépit des cotes largement en faveur des Français. Je m'attends à une grosse rencontre avec les deux équipes qui marquent. Je pense tout de même que la France va s'imposer. Un pari pour plus que tripler la mise !

