PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 mai – Finale Ligue des Champions

Mon pronostic : Liverpool mène à la mi-temps contre le Real Madrid et ne perd pas la rencontre (2.80)

C’est une affiche de rêve qui nous attend ce soir en finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a connu un parcours absolument incroyable pour parvenir jusqu’ici. Les Madrilènes ont toujours su renverser des situations où ils étaient bien mal embarqués. Ils ont eliminé le PSG, alors qu’ils devaient remonter un handicap de deux buts, puis Chelsea en prolongation. En demi-finale c’est Manchester City qui a fait les frais du mental exceptionnel des joueurs de Carlo Ancelotti qui ont marqué deux fois dans le temps additionnel pour aller en prolongation avant de marquer le but de la qualification. Liverpool a connu un parcours plus facile en disposant de l’Inter, de Benfica et Villarreal. Je pense que les Reds forment une meilleure équipe que celle de Madrid mais il faut se méfier ! Je miserais donc sur le fait que Liverpool mène à la pause et ensuite je me couvrirais avec le 1N en résultat final car le Real est capable de revenir même à la toute dernière seconde.

Pariez sur Liverpool – Real Madrid ici !