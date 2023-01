PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Auxerre bat Montpellier et les deux équipes marquent (4.20)

On devrait voir du spectacle entre ces deux équipes qui encaissent beaucoup de buts et ce même s’il y aura énormément d’absents. Je pense notamment à Wahi et Khazri pour Montpellier et cela devrait handicaper le club héraultais. Auxerre va mieux dans le jeu notamment avec cette large victoire en Coupe de France (4-0) et n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans la course pour le maintien. Les Montpelliérains restent sur quatre revers consécutifs et arrivent sans confiance pour ce duel si important. Je miserais sur la victoire de l’AJA avec les deux équipes qui marquent pour une cote magnifique de 4.20 !

