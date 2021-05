PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 Ligue des Champions – Finale

Mon pronostic : victoire de City en prolongations face à Chelsea (7.75)

Chelsea et Thomas Tuchel l’ont fait ! Le coach allemand a révolutionné le jeu des Blues. Offensif mais inefficace sous Lampard, l’ancien entraîneur du PSG, a bétonné la défense et c’est grâce à cela que les bonnes performances ont suivi. Attention tout de même car les Blues n’ont pas très bien géré les derniers matches avec trois défaites sur les quatre derniers matches dont une en finale de la FA Cup face à Leicester (0-1). Cette fois, il faudra être plus efficace devantet rester très solide en défense pour battre Manchester City. Tuchel a d’ailleurs battu deux fois Guardiola cette année en coupe (1-0) et en championnat (1-2). Cependant c’est bien City qui est la meilleure équipe d’Angleterre et qui peut viser un troisième titre cette saison après la Premier League et la coupe de la Ligue. Je vois un match très disputé entre ces deux clubs et pourquoi des prolongations. Je pense que si c'est le cas, le club de Manchester va s'imposer pour une cote exceptionnelle de 7.75 !

Pariez sur Man. City - Chelsea ici !