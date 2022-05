PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 mai - Barrages L1/L2

Mon pronostic : Saint-Etienne ne perd pas contre Auxerre et les deux équipes marquent (2.15)

En ne parvenant pas à s'imposer au match aller, les Auxerrois sont en mauvaise posture avec ce but concédé à l'extérieur. Tout n'est pas fini car quand on se rappelle des failles défensives stéphanoises, on se dit que l'AJA peut marquer même à Geoffroy-Guichard. Cependant je pense aussi que l'ASSE va trouver la faille devant son public. Maintenant difficile de prédir un résultat sur cette rencontre qui va forcément être tendue. Saint-Etienne me semble partir avec un avantage. D'une part parce que la Ligue 1 est très différente de la Ligue 2 que ce soit dans le rythme ou la technique. Je miserais donc sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.15 !

