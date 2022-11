PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 novembre - CDM 2022

Mon pari : L'Equateur ne perd pas contre le Sénégal, moins de 3 buts dans le match (1.92) !

C'est l'une des belles surprises de cette Coupe du Monde au Qatar ! L'Equateur est en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial après une victoire maîtrisée contre le Qatar et un nul qui aurait mérité mieux face aux Pays-Bas. La Tri peut se satisfaire d'un nul contre le Sénégal. Les Lions de la Terenga, eux, ne sont pas à la hauteur des attentes pour le moment et ce n'est pas le court succès acquis face aux Qatariens qui m'a rassuré. Je joue donc le 1N, l'Equateur ne perd pas, avec moins de trois buts dans le match (1.92). Pour ceux qui veulent faire monter cette cote, vous pouvez y ajouter le but de Valencia (4.50 via un MyMatch) !

