PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Marseille et n’encaisse pas de but (3.75)

En ne faisant que très peu tourner et en s’entêtant dans un système de jeu qui ne marche pas, Igor Tudor risque de se mettre une partie des joueurs à dos si ce n’est pas déjà le cas. On peut penser à Payet ou encore Gerson qui n’ont que très peu de temps de jeu. Je ne vois pas comment les choses pourraient s’arranger. Les Olympiens restent sur trois défaites de rang en championnat. Ils viennent également de s’incliner en Ligue des Champions et auront donc un match très important à jouer mardi soir. Je pense déjà que la rencontre de ce soir sera difficile. Les Strasbourgeois connaissent un début de saison plus que difficile avec seulement un succès. Je les sens surmotivés pour ce duel contre l’OM. Je ne les vois pas perdre et cela ne m’étonnerait pas que Marseille n’arrive même pas à marquer pour une cote de 3.75 !

