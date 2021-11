PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 3 novembre - Ligue des Champions

Mon pronostic : Paris bat Leipzig sans encaisser de but, Mbappé marque (9.00) !

Je suis plutôt confiant pour les Parisiens ce soir ! Kylian Mbappé, l'homme clé de cette équipe, est de retour et cela fait toute la différence. En face, Leipzig, dernier du groupe, est dans l'obligation d'attaquer pour tenter d'arracher la victoire. Les Allemands vont donc laisser des espaces et l'attaquant des Bleus pourrait bien en profiter. J'espère de tout coeur que Pochettino retiendra les leçons du match de championnat le weekend dernier et qu'il alignera une défense à trois. Si c'est le cas, je pars sur le MyMatch suivant : Paris gagne à Leipzig sans encaisser de but, Mbappé buteur (9.00). Les plus joueurs peuvent rajouter un but d'Hakimi pour mutliplier cette cote par 10 !

Pariez sur Leipzig - Paris SG ici