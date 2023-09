PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 3 septembre - Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas contre Strasbourg, moins de 3,5 buts et Moffi ou Laborde marque (2.60 via MYMATCH)

Aucune défaite, aucune victoire pour l'OGC Nice qui réalise donc un début de saison moyen avec trois cores de parité contre Lille, Lyon et à Lorient. Les Strasbourgeois comptent déjà deux victoires à la Meinau (Lyon et Toulouse) et une défaite à Monaco (3-0). C'est donc une bonne entame de championnat pour le Racing qui n'a pas à rougir de ce revers sur la pelouse monégasque étant donné que l'ASM est impressionnant en ce moment. Cependant, c'est plus difficile pour Strasbourg en déplacement. Je pencherais donc vers les Aiglons que je ne vois pas perdre. Pour faire gonfler la cote, je rajouterais le fait qu'il y ait moins de 3,5 buts dans la rencontre dont un de Moffi ou de Laborde. Un MYMATCH coté à 2.60 !

Pariez sur Nice - Strasbourg ici !