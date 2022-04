PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Saint-Etienne, au moins trois buts et Terrier marque (2.20)

Les Rennais sont en course pour le podium et ne peuvent rien lâcher avec la concurrence féroce qui pousse derrière eux. Avec leurs performances incroyables contre les équipes du bas de tableau, il est possible que Saint-Etienne prenne une belle raclée au Roahzon Park. Cela avait déjà été le cas à l’aller où les Verts avaient subi une large défaite (5-0) contre le Stade Rennais. Terrier avait d’ailleurs marqué un triplé et pourrait bien s’illustrer une nouvelle fois, lui qui n’arrête pas de marquer et dispute le titre de meilleur buteur avec Mbappé. C’est pourquoi je miserais sur la victoire des Bretons, avec au moins trois buts dans la rencontre dont un de Martin Terrier pour une cote de 2.20 !

