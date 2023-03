PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 31 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Montpellier et Sanchez buteur (2.25)

Montpellier, en s’imposant à cinq reprises contre des équipes jouant le maintien s’est quasiment assuré une place en Ligue 1 sauf grande catastrophe d’ici à la fin de la saison. Je ne dis pas que les Montpelliérains vont terminer en roue libre, mais l’OM a beaucoup plus d’enjeux en cette fin de saison. A dix journées de la fin, l’OM compte sept points de retard sur le PSG et deux d’avance sur Lens. Les Olympiens ont donc l’occasion de mettre la pression sur ces deux clubs. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter un but d’Alexis Sanchez qui en pleine forme. Il a marqué avec le Chili an amical contre le Paraguay et reste sur trois buts lors des deux dernières journées en Ligue 1. Un pari pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Marseille – Montpellier ici !