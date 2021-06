PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 juin Match Amical

Mon pronostic : 1-1 entre l’Espagne et le Portugal (5.60)

Match très compliqué à pronostiquer aujourd’hui entre deux sélections qui préparent l’Euro. Ce n’est jamais évident de lire un match amical. La génération portugaise est extrêmement forte. Chaque ligne est incroyable avec des joueurs de talent. Je vais scruter de très près leurs performances car ils seront adversaires de la France. C’est une équipe qui a appris à gagner, qui a le vent en poupe. L’Espagne, même si elle est moins performante ces dernières années, reste une très grande nation du football avec un style de jeu très ancré. Je pense que les deux équipes vont se quitter sur un match nul. Je vous conseille même de jouer le score exact de 1-1 pour prendre plus de risques avec une jolie cote de 5.60. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose le but de Joao Felix pour une cote qui monte à 22.00 !

