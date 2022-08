PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 août – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon mène à la mi-temps contre Ajaccio, gagne la rencontre et Lacazette buteur (3.15 via MYMATCH)

On la retrouve notre chère Ligue 1 avec un duel intéressant à suivre ce soir à 21h entre Lyon et Ajaccio. Les Lyonnais auront la volonté de faire bien mieux que la 8e place acquise la saison dernière, bien loin des attentes. Cette fois, pas de coupe d’Europe à disputer et l’OL pourra donc se concentrer exclusivement aux compétitions nationales. Il faudra donc bien démarrer ce nouveau championnat à domicile contre un promu. Attention tout de même à l’ACA qui était la meilleure défense de Ligue 2 et pourrait surfer sur la joie de la montée. Cependant, les Lyonnais me paraissent supérieurs avec notamment le retour du fils prodigue : Alexandre Lacazette. Il a marqué lors des deux derniers matches de présaison et je pense qu’il va réussir à s’illustrer ce soir pour la rentrée officielle. Je vous propose donc de miser sur le fait que Lyon mène à la pause avant de s’imposer grâce, notamment, à une réalisation de l’ancien joueur d’Arsenal.

