PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 février – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 3-1 pour Marseille contre Nice (3.15)

Comme Rolland je pense que ce ne sera pas facile pour Marseille malgré le bon état de forme. Ce n’est pas le moment idéal pour recevoir une équipe de Nice qui vient de gagner chez les Lensois. Toujours est-il que je n’exclue pas la victoire olympienne ce soir. L’OM nous fait plaisir depuis la reprise en produisant du jeu et en enchaînant les bons résultats. Le seul accroc a été contre Monaco en championnat mais les Marseillais méritaient un peu mieux. Je me couvrirais pour ce duel contre Nice en proposant trois scores multichance : 1-1, 2-1 ou 3-1. Un MYMATCH qui pourrait vous permettre de plus que vous tripler la mise

Pariez sur Marseille – Nice ici !