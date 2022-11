PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens gagne à Angers sans encaisser de but (2.40)

Avec cinq défaites d’affilée, la situation d’Angers ne s’arrange pas. Les Angevins sont derniers de Ligue 1 à égalité de points avec l’AC Ajaccio. Avec trente-et-un buts encaissés, ils forment la pire défense du championnat, ce qui contraste avec les qualités de l’arrière-garde lensoise qui n’en a pris que huit. Les Sang-et-Or sont des solides dauphins du PSG et pourraient bien avoir envie de creuser l’écart sur leurs poursuivants qui n’ont pas des matches faciles : Rennes se déplace à Lille, Lorient reçoit le PSG et Marseille accueille Lyon. Le Racing reste sur trois victoires de rang et je pense que cette série va perdurer. Je vois même la victoire sans encaisser de but pour une cote de 2.40 !

