PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 août – Ligue 1

Mon pronostic : Paris gagne à Clermont, au moins deux buts dans la rencontre et Messi buteur (1.96)

Je ne vois pas de surprise pour cette rencontre. La préparation du PSG a été parfaite. Tous les voyants sont au vert avec l’arrivée de Galtier et les retours en forme de Neymar et Messi. Le Brésilien et l’Argentin seront les fers de lance de l’attaque parisienne ce soir en l’absence de Kylian Mbappé encore gêné aux adducteurs. La saison dernière Paris avait remporté les deux duels contre Clermont : 4-0 au Parc des Princes puis 6-1 à Gabriel Montpied. Je vois le même scénario. C’est pourquoi je vous propose le succès du PSG avec au moins deux buts dans le match. Messi, qui m’a semblé bien en jambes, pourrait commencer fort cette nouvelle saison et marquer. Un MYMATCH pour presque doubler la mise (1.96) !

Pariez sur Clermont – PSG ici !