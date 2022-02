PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 février – Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre Lille et le PSG (2.05) !

Je m’attends, pour aujourd’hui encore, à une rencontre très tendue. On le sait, jouer le PSG entraîne toujours une motivation supplémentaire. Malgré la saison compliquée des Lillois, ils avaient posé beaucoup de problèmes au Parc des Princes il y a quelques mois. Ce sera encore le cas ce soir je pense. Paris n’est pas une grande forme. Alors oui, les Parisiens ne perdent que très peu, mais le niveau de jeu est vraiment mauvais. Difficile donc de parier sur cette rencontre. Je ne me mouillerai pas sur un résultat final. Je pense que le début de rencontre sera très compliqué et très serré. Je miserais donc un nul à la mi-temps pour doubler la mise ! Si je devais faire un choix j’irais sur le N2 en fin de match. Un MyMatch coté à 2.60 !

Pariez sur Lille – PSG ici !