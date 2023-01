PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : le PSG gagne à Châteauroux sans encaisser de but et Ekitike marque (3.20 via MYMATCH)

Il ne devrait pas y avoir de surprises pour ce duel très déséquilibré. Le PSG, même sans son trio magique, ne devrait pas avoir de problème car la composition probable est de grande qualité, surtout pour défier une équipe de National. La Berrichonne est, qui plus est, dans une mauvaise passe en championnat et même si la Coupe peut donner des ailes, je pense que les Parisiens vont se montrer très sérieux. Pas mal de joueurs vont devoir reprendre confiance en faisant un bon match et je pense notamment à Keylor Navas. Le gardien, titulaire à la Coupe du Monde avec le Costa Rica, va faire sa première apparition de la saison sous la tunique parisienne cette saison. Je vous propose donc le succès du PSG sans encaisser de but. Pour faire encore plus gonfler la cote, je pense qu’Ekitike va marquer. Sa vitesse peut faire des ravages et il doit aussi en montrer beaucoup plus pour se faire une place dans l’effectif. Un MYMATCH qui pourrait vous permettre de plus que tripler la mise.

Pariez sur Châteauroux – PSG ici !