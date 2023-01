PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Strasbourg bat Angers et les deux équipes marquent (3.45)

Les Strasbourgeois ont la chance de jouer à domicile pour ce tour en Coupe de France. Même si le Racing n’a toujours pas gagné à la Meinau, je pense que la Coupe peut être le point de départ d’une nouvelle saison pour les joueurs de Julien Stéphan. Pour cela, il faudra évidemment une victoire tout à l’heure. Angers est la seule équipe que Strasbourg a battu et le SCO, dernier de Ligue 1, n’aura pas peut-être pas complétement l’esprit tourné vers la qualification. Les objectifs sont ailleurs et c’est pourquoi je miserais sur le succès des Strasbourgeois. Je pense tout de même que l’on verra des buts et du spectacle dans cette rencontre pour une cote de 3.45 !

