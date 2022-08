PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 août – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas à Toulouse, Gouiri ou Delort buteur (2.40)

Le Téfécé est une équipe qui a impressionné la saison dernière en Ligue 2. L’effectif n’a pas tellement changé et je vois un Toulouse avec de l’envie cette saison pour rester dans l’élite. C’est pourquoi je vois les Toulousains embêter Nice. L’OGCN reste tout de même un club avec beaucoup d’ambition et de moyens. Les Aiglons peuvent compter sur le retour de Lucien Favre sur le banc et ses attaquants, Delort et Gouiri. Je me couvrirais avec le fait que Nice ne perde pas ce match. Pour faire gonfler la cote je vous propose donc de parier sur un but de l’Algérien ou du Français pour une cote de 2.40 ! Je ne vois pas les Niçois se faire surprendre même à l'extérieur.

