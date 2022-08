PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Reims, les deux équipes marquent et but de Payet (4.40 via MYMATCH)

La préparation de Marseille a été très compliquée entre les mauvais résultats lors des rencontres de présaison et les tensions, déjà, entre les joueurs et l'entraîneur. Ce premier sera donc très important ! Je ne vois pas les Marseillais passer à côté de ce duel contre Reims. Les matches amicaux ne veulent pas forcément dire grand chose. Toujours est-il que Reims est une équipe qui gène beaucoup l'OM au Vélodrome avec deux succès et un nul lors de ses cinq derniers déplacements. Je vois donc un match accroché avec une équipe rémoise qui pourrait marquer. Cependant, je pense que l'OM saura s'en sortir en ne perdant pas la rencontre. Comme la saison dernière je miserais bien sur une réalisation de Payet. Il doit être l'homme clé de son club. Un MYMATCH coté à 4.40 !

