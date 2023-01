PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Lyon ne perd pas contre Metz, plus de 2,5 buts dans la rencontre et Toko Ekambi marque (2.60 via MYMATCH)

L’OL a besoin de se relancer après sa déconvenue contre Clermont. La colère des supporters se fait de plus en plus forte et une élimination à ce stade là de la compétition en Coupe de France serait catastrophique. Lyon est loin de pouvoir disputer les places européennes en championnat et se doit d’essayer d’aller chercher un titre. Evidemment il faudra se méfier de cette équipe messine qui fonctionne bien en Ligue 2 avec une 6e place mais l’Olympique Lyonnais n’a pas le droit de se louper. Je vois un match avec du spectacle. Je miserais sur le 1N avec au moins trois buts dans la rencontre dont un de Toko Ekambi. Par sa vitesse, je le sens capable de poser de gros problèmes à la défense de Metz. Un MYMATCH coté à 2.60 !

