PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 mai – Finale Coupe de France

Mon pronostic : Nice bat Nantes et Gouiri marque (3.65)

Pour ma part je pencherais plutôt du côté des Niçois pour cette grande finale. L’OGCN recherche un trophée et cela justifierait tous les moyens mis en œuvre par la direction pour avoir une équipe compétitive. Christophe Galtier a prouvé qu’il pouvait faire de très bonnes choses avec ce club, notamment en sortant les deux principaux favoris de la Coupe de France : le PSG et Marseille. Cette fois, c’est encore une rencontre différente avec cette finale. Je pense que Nice va l’emporter dans les quatre-vingt-dix minutes et remporter son premier titre depuis 1997. Je vois Gouiri marquer. Il n’est plus décisif en championnat mais s’est toujours montré convainquant en coupe avec deux buts inscrits en demi et en quart.

