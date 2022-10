PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Toulouse par au moins deux buts d’écart (2.10)

Les Lyonnais doivent donc retrouver le goût de la gagne après quatre revers de rang. On attend de bonnes choses en championnat de la part de l’OL qui ne participe à aucune coupe d’Europe cette saison. Pour l’instant c’est complqiaué mais je m’attends à une réaction ce soir face à Toulouse. Les Gones n’ont pas perdu contre des équipes moins bien classées et je pense donc que le Téfécé va s’incliner. Les Toulousains peuvent avoir des arguments à faire valoir avec notamment un football séduisant et offensif. Cependant je vois Lyon punir en contre son adversaire. C’est pourquoi je jouerais la victoire de l’OL avec au moins deux buts d’écart pour un peu plus que doubler la mise (2.10).

