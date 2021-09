PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 septembre – Qualifications CDM 2022

Mon pronostic : la France mène à la mi-temps face à la Finlande, s’impose et Benzema marque (2.55)

Je suis d’accord avec Rolland. Je pense que les Bleus vont réagir ce soir à Lyon. Ils n’ont plus le choix avec les piètres résultats concédés ces derniers jours. La Finlande a quatre points de retard sur la France mais compte deux matches en moins. Il serait judicieux de prendre ses distances en s’imposant. Ayant concédé le premier but lors de ses cinq dernières rencontres, je pense que la France va enfin régler ce problème et connaître un match moins compliqué. C’est pourquoi je vous propose de miser sur les Français qui mènent à la pause et qui s’imposent (1.60). Pour faire gonfler cette cote, je vois évidemment Benzema s’illustrer chez lui, dans le stade de Lyon, là où tout a commencé. Une cote qui monte à 2.55 !

