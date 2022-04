PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 avril – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lorient et Saint-Etienne (3.10)

C’est un match décisif pour le maintien ! Lorientais et Stéphanois sont dans la dernière ligne droite du championnat et n’ont plus le droit à l’erreur pour espérer rester dans l’élite la saison prochaine. Lorient est une équipe capable de belles choses mais n’y arrive décidément pas à domicile, avec seulement huit points pris sur les onze derniers matches au Moustoir. Les Merlus montrent quand même de belles choses sur le terrain et ont toutes les qualités nécessaires pour relancer la machine dans leur antre. En face, l’AS Saint-Etienne est capable du meilleur comme du pire. Pascal Dupraz a su redonné confiance et envie à ses joueurs, qui ont une capacité de réaction incroyable. Souvent touché, les Verts n’ont toujours pas coulé. S’ils sont offensivement plutôt bien rodés, l’absence de Wahbi Khazri sera, en revanche, de nouveau préjudiciable ce soir. C’est pourquoi je miserais sur un résultat nul entre les deux équipes. Un pari qui vous permet de plus que tripler la mise (3.10).

