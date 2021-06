PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 juin Match Amical

Mon pronostic : Mbappé et Benzema marquent au moins trois buts face à la Bulgarie (4.00)

La France termine sa phase de préparation aujourd’hui face à la Bulgarie au Stade de France. Les Bleus restent sur une victoire 3-0 face au Pays de Galles mais tronquée par l’expulsion rapide de Williams après une main dans la surface. Didier Deschamps devrait mettre sur le terrain son équipe type. Kanté devrait faire son retour et Tolisso devrait prendre la place de Rabiot dans l’axe gauche du milieu de terrain. L’objectif est toujours de peaufiner les automatismes et de trouver le meilleur équilibre possible face à une sélection qui n’a remporté que deux rencontres sur les vingt-sept dernières qu’elle a disputées. La Bulgarie a joué deux matches dans ce début de mois pour un nul en Slovaquie (1-1) et une défaite en Russie (1-0). Je pense qu’il serait bon de jouer avec les buteurs pour la rencontre de ce soir. C’est pourquoi je vous propose ce pari : Benzema et Mbappé marquent, à eux deux, au moins trois buts dans le match. Les deux joueurs ne sont pas obligés de marquer, il peut y avoir un triplé de l’un ou l’autre par exemple. Un pari intéressant pour quadrupler la mise !

