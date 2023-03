PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 mars – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG l’emporte à Munich (3.90)

Je crois en l’exploit pour les Parisiens. Contrairement au match aller, Kylian Mbappé sera présent au coup d’envoi pour ce huitième de finale retour, lui qui avait fait tant de mal aux Bavarois il y a deux ans à l’Allianz Arena en plantant un doublé. Le système à cinq remis en place par Christophe Galtier depuis quelques semaines me plaît bien. Alors je ne vois pas le Bayern se faire manger. Paris jouera plutôt en contre car les Munichois ne vont pas se renier et continuer à presser haut. Si les projections et les transmissions sont rapides et précises, je vois le Paris Saint-Germain s’imposer au bout des quatre-vingt-dix minutes pour presque quadrupler la mise.

