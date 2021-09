PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 septembre Eliminatoires CDM 2022

Mon pronostic : match nul entre la Pologne et l’Angleterre (3.70)

L’Angleterre est en feu dans ces éliminatoires ! Avec cinq succès en autant de matches et dix-sept buts inscrits, les Three Lions impressionnent. Toutefois, s’ils sont quasiment assurés de s’envoler pour le Qatar l’année prochaine, les finalistes du dernier Euro vont sans doute disputer la rencontre la plus difficile de ces qualifications en Pologne. Les coéquipiers de Robert Lewandowski, deuxièmes avec dix points, sont coriaces. Bien que diminués, ils auront à cœur d’arracher un résultat pour conserver leur place de dauphin et jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Défaits seulement 2-1 à l’aller, je vois bien les Polonais ne pas perdre à domicile. Je vous conseille ainsi de miser sur un match nul entre les deux équipes (3.70).

Pariez sur Pologne-Angleterre ici !