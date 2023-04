PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 avril - Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre Ajaccio et Auxerre et l'AJA ne perd pas (2.20)

Malheur au vaincu pour cette rencontre décisive dans la course au maintien. Ajaccio sera obligé de prendre les trois points après avoir perdu quatre fois d'affilée. Les Corses ont cinq points de retard sur leurs adversaires du jour et sur le premier non-relégable Strasbourg . L'AJA a donc un peu moins de pression si ce n'est celle-d'éliminer un concurrent direct et de sortir de la zone rouge. La lutte s'annonce très serrée tout comme ce match. Je vous porpose déjà de miser sur le nul à la pause. Pour faire gonfler la cote, je ne vois pas les Auxerrois perdre. Ils vont jouer en contre et pourraient bien punir les Ajacciens (2.20) !

