PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 mai - Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester City ne perd pas et les deux équipes marquent (1.98)

Le match de l'année se joue ce soir et quel match ! C'est la même affiche que l'an dernier, où la rencontre s'étaient soldée par une victoire du Real Madrid au bout du suspens au match retour à Santiago Bernabeu. Ce soir, c'est le match aller qui se joue en Espagne, et c'est peut-être ce qui va tout changer. Je pense que le Real a les armes pour faire basculer la rencontre ... mais au match retour ! Invaincu depuis le 5 février et une défaite face à Tottenham, Manchester City est dans une telle forme que je vois les Skyblues continuer de surfer sur leur dynamique incroyable, avec, en prime, un Erling Halaand qui bat tous les records. Pour autant, je pense que les Merengues sont largement capables de poser des problèmes aux hommes de Pep Guardiola. Je pense que Manchester City ne perdra pas avec les deux équipes qui marquent. Et pourquoi pas un but du cyborg norvégien ou de Vinicius Jr. (2.60)

