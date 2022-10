PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : Rennes bat Nantes 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.95)

Les Rennais sont très logiquement favoris dans cette confrontation face au FC Nantes. Rennes va de mieux en mieux et se montre plutôt rassurant avec un enchaînement de bons résultats. Les joueurs de Genesio restent sur deux succès de rang et n'ont plus perdu depuis le 27 août et un revers à Lens (2-1). C'est l'inverse pour les Canaris qui ne parviennent pas à enchaîner après leur titre en Coupe de France. Il semble très difficile de concilier la coupe d'Europe et le championnat. Cela se traduit en terme de résultats. Les Nantais ne gagnent plus, des joueurs ne sont plus aussi efficaces que lors de la saison dernière et c'est pour cela que je m'attends à une victoire de Rennes à domicile. Je vois les Rennais maîtriser cette rencontre avec un succès 1-0, 2-0 ou 3-0.

Pariez sur Rennes - Nantes ici !