PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier et Eric Di Meco CAN

Notre pronostic : prolongation entre le Burkina Faso et le Sénégal (3.00) !

Nous partageons le même pronostic sur cette première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Faso et le Sénégal. Même si le Sénégal possède un effectif de grande qualité, les Lions de la Teranga ont du mal à produire du jeu et ils devront se méfier des Burkinabés, invités surprise du dernier carré après avoir éliminé le Gabon et la Tunisie. Nous misons donc sur une prolongation entre ces deux nations (3.00) et Lionel tente un coup de folie : match nul avec but de Mané (15.00). L'attaquant de Liverpool s'est montré décisif sur les deux derniers matchs et aura forcément des opportunités !

