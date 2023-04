PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier et ’Eric Di Meco – Coupe de France

Mon pronostic : Lyon gagne à Nantes et moins de 2,5 buts dans la rencontre (4.00)

Pour cette première demi-finale de la Coupe de France, nous ne voyons pas les Lyonnais passer à côté. Ils viennent de battre le PSG au Parc des Princes après une belle rencontre (1-0). Il leur faut aller chercher un titre après une saison catastrophique. L’OL n’a plus soulevé de trophée depuis 2012, une éternité. Attention quand même au FC Nantes qui est tenant du titre et semble avoir tout misé sur la coupe. Il ne faudrait pas que les Canaris oublient de jouer en championnat car la zone rouge se rapproche dangereusement. Nous miserions donc sur un succès de l’OL et moins de 2,5 buts soit un 1-0 ou 2-0 pour une cote énorme de 4.00 !

