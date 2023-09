PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier et Jérôme Rothen du 1er septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille s’impose 1-0, 2-0 ou 3-0 à Nantes (3.20)

Nous sommes tous les deux d’accord, les Nantais ne devraient pas parvenir à tenir en échec les Marseillais ce soir. Les Canaris ont eu beaucoup de chance pour prendre un point face à Monaco. Ils ont frappé trois fois pour trois buts. Une réussite maximale qu’il sera difficile de reproduire. L’OM devrait largement dominer cette rencontre après un bon début de saison en Ligue 1 avec deux victoires et deux nuls. On vous propose donc de parier sur la victoire des Olympiens 1-0, 2-0 ou 3-0 pour une cote de 3.20. Pour vous faire plaisir, on vous conseille également de parier sur une réalisation de Sarr, très intéressant pour ces premiers matches (3.00). Le but de la tête pourrait être une solution car les coups de pied arrêtés seront très importants (3.65) !

